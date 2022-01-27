Саночник Павличенко: тесты в Китае могут выявить ковид у людей, переболевших месяц назад

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тесты на ковид в Китае способны выявить коронавирус даже у здоровых людей, перенесших эту болезнь месяц назад. Такое мнение журналистам высказал российский саночник Семен Павличенко, приезжавший в Пекин в ноябре на тестовые мероприятия.

Сборная России по санному спорту прилетит в столицу Китая 28 января утром. Сразу после сдачи тестов на коронавирус в пекинском аэропорту спортсмены отправятся в Олимпийскую деревню и будут находиться там в своих комнатах до получения результатов тестирования.

"Нельзя исключать, что после прилета у кого-то из российских или зарубежных спортсменов найдут ковид, - считает Павлюченко. - В прошлый раз была такая ситуация, что некоторые ребята прилетели в Китай после того, как месяц назад переболели коронавирусом. А у китайцев очень чуткие тесты, которые иногда выявляли ковид у выздоровевших и абсолютно здоровых спортсменов. Коронавирус в них уже умер несколько раз, а китайцы все равно умудрялись его выловить".

Из-за проблем с тестами на ковид несколько тренировочных дней в ноябре пропустили россияне Роман и Павел Репиловы, немецкая саночница Натали Гайзенбергер и ряд других зарубежных спортсменов.

"Я знаю, что нам нельзя будет выходить за пределы Олимпийской деревни кроме выездов на тренировки и соревнования. Но когда мы в ноябре были на тестовых мероприятиях, то нам там было запрещено вообще все. Поэтому у нас есть уже серьезный опыт, да и в номерах, надеюсь, не будем сидеть так же долго, как было в первый раз", - добавил спортсмен.

Первые соревновательные заезды у саночников на Олимпиаде пройдут 5 февраля, на следующий день после церемонии открытия Игр.