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Летние олимпийские виды спорта

Федерация гандбола России объяснила, почему не стала переносить матч "Ростов-Дон" - ЦСКА

В четверг пресс-служба ростовского клуба сообщила о вспышке коронавируса в команде

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) не нашла оснований для переноса матча женского клуба "Ростов-Дон" против московского ЦСКА в рамках предварительного этапа чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

В четверг пресс-служба клуба "Ростов-Дон" сообщила, что команда выставит молодежный состав из-за вспышки коронавируса в команде.

"25 января в ФГР поступило официальное письмо от гандбольного клуба "Ростов-Дон" с просьбой о переносе игры с ЦСКА в связи с положительными тестами у трех игроков и одного представителя тренерского штаба, второе аналогичное письмо, к которому были прикреплены файлы с положительными тестами еще четверых игроков, было получено сегодня днем. Проанализировав всю текущую информацию, ФГР не нашла основательных причин для переноса игры, общий заявочный лист гандбольного клуба "Ростов-Дон" включает в себя 21 игрока, таким образом, положительные тесты на коронавирус зафиксированы всего лишь у трети игроков от общего количества заявленных. Кроме того, "Ростов-Дон" официально не обращался в ЦСКА с просьбой о переносе матча на более поздний срок, что, на наш взгляд, является важным аргументом при принятии окончательного решения", - говорится в заявлении пресс-службы.

На данный момент счет в матче 38:15 в пользу ЦСКА.

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