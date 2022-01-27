Гандболистки "Ростов-Дона" молодежным составом проиграли ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" со счетом 39:17 в матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женщин. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В четверг пресс-служба клуба "Ростов-Дон" сообщила, что команда выставит молодежный состав на матч с ЦСКА из-за вспышки коронавируса в команде. Во вторник в Федерацию гандбола России поступило официальное письмо от клуба "Ростов-Дон" с просьбой о переносе игры с ЦСКА в связи с положительными тестами у трех игроков и одного представителя тренерского штаба, второе аналогичное письмо, к которому были прикреплены файлы с положительными тестами еще четверых игроков, было получено в четверг днем. Проанализировав всю информацию, ФГР не нашла основательных причин для переноса игры.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу группы А, набрав 24 очка в 14 матчах, "Ростов-Дон" занимает второе место с 22 очками в 14 играх. Ранее ростовчанки дважды в текущем сезоне чемпионата России обыгрывали гандболисток московской команды (3 сентября дома со счетом 31:22, 3 ноября на выезде со счетом 27:21).

Следующую игру "Ростов-Дон" проведет на выезде против "Астраханочки" 1 февраля, ЦСКА в этот же день примет "Звезду" из Звенигорода.