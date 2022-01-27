Биатлонистки Казакевич и Васнецова вылетят на Олимпиаду не раньше 28 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова отправятся в Пекин для участия в Олимпийских играх не ранее 28 января. Об этом ТАСС сообщил источник.

В среду вечером Казакевич, Васнецова, а также тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе. Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.

"Казакевич и Васнецова вылетят в Пекин не раньше пятницы. Вероятнее всего, 30 января", - сообщил собеседник агентства.

По информации источника, Шашилов и Никитин также не смогут вылететь в Пекин раньше 28 января. Собеседник агентства добавил, что один из членов сборной, не сумевших отправиться на Игры в среду, уже получил "зеленый QR-код", позволяющий вылететь в Китай.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой.