"Зенит" обыграл "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 27 января. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 76:67 обыграл турецкий "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Алекс Пойтресс (21 очко). У "Анадолу Эфес" больше всех очков набрал Василие Мичич (18).

"Зенит" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, после 20 матчей команда одержала 13 побед при семи поражениях. "Анадолу Эфес" идет на восьмом месте, у команды 10 побед при 11 поражениях.

В следующем матче "Зенит" на выезде сыграет с испанской "Басконией" 1 февраля. "Анадолу Эфес" следующую игру в Евролиге проведет 2 февраля в гостях против московского ЦСКА.