Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Крюгер заразился коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у члена олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам Симена Крюгера. Об этом сообщил врач команды Эйстен Андерсен, комментарий которого приводит Норвежское телеграфное бюро .

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"Были взяты новые ПЦР-тесты, тест Крюгера, к сожалению, дал положительный результат", - сказал Андерсен.

По его словам, команда продолжит сдавать тесты и соблюдать безопасную дистанцию, каждый участник сборной живет в отдельной комнате.

В среду стало известно о заражении лыжниц Хейди Венг и Анне Калвы. Ранее тренер мужской национальной команды Арильд Монсен, который проводил с лыжниками предолимпийские сборы в Италии, заразился коронавирусом, после чего вся мужская олимпийская команда попала на пятидневный карантин. Норвежская сборная перенесла вылет в Пекин с 27 на 31 января.

Крюгеру 28 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом 2018 года, трехкратным призером чемпионата мира 2021 года, победителем и призером этапов Кубка мира, чемпионом мира среди юниоров 2016 года.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.