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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Китая по хоккею назвала состав на Олимпийские игры в Пекине

Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля
Вратарь сборной Китая по хоккею Джереми Смит, защитник Райан Спроул и нападающий Итан Уэрек Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вратарь сборной Китая по хоккею Джереми Смит, защитник Райан Спроул и нападающий Итан Уэрек
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стал известен состав сборной Китая по хоккею на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В состав вошли 25 игроков, все они представляют пекинский клуб "Куньлунь Ред Стар", выступающий в КХЛ: вратари - Джереми Смит, Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй; защитники - Райан Спроул, Джейсон Фрэм, Зак Юйэнь, Джейк Челиос, Денис Осипов, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц; нападающие - Брэндон Ип, Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэсэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун. Главным тренером сборной является Айван Занатта.

Мужской хоккейный олимпийский турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе сборная Китая сыграет с командами США (10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля). Китайские хоккеисты впервые примут участие в Олимпийских играх.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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