Виталий Кличко: боксер Джошуа покажет свою слабость в случае отказа от реванша с Усиком

ТАСС, 27 января. Британский боксер Энтони Джошуа, выступающий в супертяжелом весе, покажет свою слабость, если откажется от реванша с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Александром Усиком. Такое мнение высказал бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports .

СМИ: боксер Джошуа может принять €18 млн отступных, чтобы дать Усику сразиться с Фьюри

24 января британское издание The Telegraph сообщило, что Джошуа готов принять 15 млн фунтов стерлингов (около €18 млн - прим. ТАСС) отступных, чтобы дать Усику сразиться с действующим обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

"Джошуа покажет свою слабость и сделает шаг назад, отказавшись от реванша с Усиком, - сказал Кличко. - Все любители бокса ждут их второго боя. Это будет большой ошибкой".

В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, сложив с себя полномочия чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матч-реванше. 10 октября промоутер, представляющий интересы Джошуа, Эдди Хирн сообщил стриминговому сервису DAZN, что бой-реванш между боксерами состоится в начале весны 2022 года.

35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения. У 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья.