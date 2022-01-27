Виталий Кличко: боксер Джошуа покажет свою слабость в случае отказа от реванша с Усиком

ТАСС, 27 января. Британский боксер Энтони Джошуа, выступающий в супертяжелом весе, покажет свою слабость, если откажется от реванша с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Александром Усиком. Такое мнение высказал бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports.
24 января британское издание The Telegraph сообщило, что Джошуа готов принять 15 млн фунтов стерлингов (около €18 млн - прим. ТАСС) отступных, чтобы дать Усику сразиться с действующим обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.
"Джошуа покажет свою слабость и сделает шаг назад, отказавшись от реванша с Усиком, - сказал Кличко. - Все любители бокса ждут их второго боя. Это будет большой ошибкой".
В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, сложив с себя полномочия чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матч-реванше. 10 октября промоутер, представляющий интересы Джошуа, Эдди Хирн сообщил стриминговому сервису DAZN, что бой-реванш между боксерами состоится в начале весны 2022 года.
35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения. У 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья.