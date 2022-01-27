Хоккеисту "Спартака" Виртанену предъявили обвинения в сексуальном насилии

ТАСС, 27 января. Канадскому нападающему московского хоккейного клуба "Спартак" Джейкобу Виртанену предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Об этом сообщает департамент полиции Ванкувера.

1 мая 2021 года Виртанен был отстранен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" от игр после обвинений в насилии, в межсезонье клуб выставил игрока на драфт отказов.

"В четверг Джейку Виртанену было предъявлено обвинение в сексуальном насилии после расследования полиции Ванкувера. Прокуратура утвердила пункт обвинения в связи с инцидентом, произошедшим в Ванкувере 26 сентября 2017 года, когда Виртанен играл в НХЛ. Департамент начал расследование в мае 2021 года после обращения 23-летней жертвы. В настоящее время Виртанен не находится под стражей", - говорится в заявлении департамента.

Ранее газета Detroit Free сообщила, что американский хоккеист "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году.

Виртанену 25 лет, он заключил контракт со "Спартаком" на один сезон в сентябре 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадец провел 36 матчей, набрав 16 (9 шайб + 7 передач) очков.

С 2015 по 2021 год Виртанен выступал за "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55+45). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.