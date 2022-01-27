Всемирное антидопинговое агентство провело более 274 тыс. тестов в 2021 году

ТАСС, 27 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2021 году тестировало спортсменов свыше 274 тыс. раз. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг пресс-службой агентства.

В сумме WADA было проведено 102 503 теста в соревновательный период и 171 751 тест во внесоревновательный период.

"Последние данные показывают, что WADA удалось поддерживать высокий уровень тестирования, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в частности, омикрон-штамма. Это показывает нашу устойчивость и удачное применение инноваций, особенно в преддверии Олимпиады. Я призываю все антидопинговые организации, которые еще не сделали этого, в полной мере воспользоваться предолимпийской программой долгосрочного хранения, эта превосходная инициатива позволяет им надежно хранить образцы для возможного дальнейшего анализа в будущем", - сказал президент WADA Витольд Банька.

"Кроме того, в преддверии Олимпиады я призываю все антидопинговые организации максимально использовать оставшееся время, чтобы обеспечить надлежащее тестирование всех спортсменов, направляющихся в Пекин, и выполнить рекомендации по тестированию, которые они получили от группы экспертов перед Играми. Главным приоритетом для WADA остается общественная безопасность, и мы продолжаем оказывать поддержку и рекомендации антидопинговым организациям и спортсменам, чтобы гарантировать, что целостность системы поддерживается безопасным и надежным способом. В преддверии Игр в Пекине WADA также поощряет и поддерживает антидопинговые организации по всему миру в использовании всех имеющихся в их распоряжении инструментов для обеспечения всех антидопинговых мер", - добавил Банька.

В 2020 году WADA провело более 168 тыс. тестов. В 2019-м агентство тестировало спортсменов чуть менее 306 тыс. раз.