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Летние олимпийские виды спорта

Чемпиона Европы среди кадетов борца Белек-оола отстранили на четыре года из-за допинга

Отстранение отсчитывается с 1 апреля 2021 года

ТАСС, 27 января. Российский борец вольного стиля Кужугет Белек-оол дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 1 апреля 2021 года.

29-летний борец является победителем первенства Европы среди кадетов 2009 года в весовой категории 50 кг. Также на его счету бронза Кубка России в составе сборной Кемеровской области.

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