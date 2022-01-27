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Олимпиада-2022 в Пекине

Обладательница Кубка мира по фристайлу Демидова из-за травмы пропустит Олимпиаду в Пекине

Как сообщил ТАСС президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов, ее заменит Александра Глазкова
Валерия Демидова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Валерия Демидова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская фристайлистка Валерия Демидова пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

"Демидова пропустит Олимпийские игры из-за травмы. Ее квоту удалось передать Александре Глазковой", - сказал Курашов.

Демидовой 21 год, она является победительницей Кубка мира по фристайлу 2020 года в дисциплине "хаф-пайп". Спортсменка участвовала в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, также она является двукратной чемпионкой России.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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