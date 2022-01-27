Глава Международного паралимпийского комитета не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине из-за заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Очень разочарован тем, что не смогу присутствовать на Олимпиаде, так как мой тест на коронавирус дал положительный результат. Пока я нахожусь на изоляции, сосредоточусь на подготовке к Паралимпийским играм и буду следить за Олимпиадой по телевизору. Удачи всем спортсменам-олимпийцам и Международному олимпийскому комитету", - написал Парсонс.

Парсонс стал президентом МПК в 2017 году, в 2021 году он был переизбран на этот пост. Парсонсу 44 года, с 2005 по 2009 год он возглавлял Американский паралимпийский комитет, с 2009 по 2017 год был президентом Паралимпийского комитета Бразилии.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.