Футболист Азмун заявил, что "готов умирать" за "Зенит" на поле

ТАСС, 28 января. Иранский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун "готов умирать" за клуб на поле до конца сезона. Об этом игрок сообщил в своем Instagram .

22 января "Байер" объявил о подписании контракта с Азмуном, который должен вступить в силу по окончании текущего сезона, когда прекратит действовать соглашение между игроком и "Зенитом". На следующий день газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что 27-летнему иранцу грозит перевод во вторую команду за нарушение медицинского регламента, так как игрок покинул отель клуба.

"Я ничего плохого не сделал, не знаю, что они все хотят. Я еще три месяца буду умирать за "Зенит". Поеду со второй командой, с первой, неважно", - сказал Азмун.

За "Зенит" Азмун выступает с 2019 года, В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.

Также Азмун играл за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым становился серебряным призером чемпионата России. В сезоне-2019/20 нападающий стал лучшим бомбардиром первенства страны, забив 17 голов. В составе сборной Ирана Азмун провел 60 матчей, забив 39 голов.