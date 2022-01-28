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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с эквадорцами в матче отбора на чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 1:1
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус и защитник команды Эквадора Ромарио Кайседо EPA-EFE/RODRIGO BUENDIA
Описание
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус и защитник команды Эквадора Ромарио Кайседо
© EPA-EFE/RODRIGO BUENDIA

ТАСС, 28 января. Бразильские футболисты сыграли вничью с командой Эквадора в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Бразилии отличился Каземиро (6-я минута), у эквадорцев мяч забил Феликс Торрес (75). На 15-й минуте прямую красную карточку получил вратарь сборной Эквадора Александр Домингес, через пять минут за две желтые карточки с поля был удален бразильский защитник Эмерсон Роял.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу южноамериканского отбора на чемпионат мира, набрав 36 очков в 14 матчах, вторыми идут аргентинцы (29 очков), третьими - эквадорцы (24), четвертыми - колумбийцы (17), пятыми - перуанцы (17). Лучшие четыре команды напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Бразильцы и аргентинцы уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира.

Следующий матч бразильцы проведут 2 февраля дома против парагвайцев, сборная Эквадора в тот же день встретится на выезде с перуанцами.

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