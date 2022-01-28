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Олимпиада-2022 в Пекине

В Минспорте Красноярского края рассчитывают на три-четыре медали на Олимпиаде в Пекине

В состав сборной России вошли 20 спортсменов из региона

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Спортсмены из Красноярского края могут завоевать на зимней Олимпиаде в Пекине три-четыре медали. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра спорта региона Роман Сотников.

"Рассчитываем на три-четыре медали. Сноуборд - Дмитрий Логинов, он у нас топовый спортсмен и последние три года на чемпионатах мира завоевывал первые места, скелетонист Никита Трегубов. Все наши скелетонисты, как мужчины, так и девушки, в этом году показывали хорошие результаты", - сообщил Сотников.

В состав сборной России вошли 20 спортсменов из Красноярского края, это самое большое число олимпийцев среди регионов Сибирского федерального округа.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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