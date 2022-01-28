{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские саночники прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Рейс со спортсменами приземлился в аэропорту Шоуду

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:35 по местному времени (04:35 мск).

Для участия в Олимпийских играх в Пекине заявлены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у саночников пройдет с 6 по 10 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
НХЛ
Гол Малкина не помог "Питтсбургу" победить "Сиэтл" в матче НХЛ
Российский форвард набрал очки в шестой игре подряд
Гол Малкина не помог "Питтсбургу" победить "Сиэтл" в матче НХЛ
Читать полностью