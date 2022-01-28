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НХЛ

"Рейнджерс" проиграли "Коламбусу" в матче НХЛ. Панарин набрал три очка

Команда из Нью-Йорка уступила со счетом 3:5
Защитник "Коламбуса" Джейк Бин и нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин AP Photo/Paul Vernon
Описание
Защитник "Коламбуса" Джейк Бин и нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 28 января. "Коламбус" со счетом 5:3 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились российский форвард Артемий Панарин (2-я минута), Барклай Гудроу (5), Мика Зибанежад (48). У хозяев шайбы забросили Густав Нюквист (6), Бун Дженнер (8, 33), Шон Курали (27, 58).

Панарин также отметился двумя результативными пасами, на его счету 48 очков (12 голов + 36 передач) в 39 матчах сезона. Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 14 бросков. Выступающие за "Коламбус" защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов очков не набрали.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 60 очков в 44 матчах, "Коламбус" идет пятым (39 очков за 41 игру). Следующую встречу клуб из Нью-Йорка проведет 29 января дома против "Миннесоты", "Коламбус" 31 января сыграет на выезде с "Монреалем".

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