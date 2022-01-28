Среди прибывших на Олимпиаду выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Власти Китая выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении оргкомитета.

27 января в Китай прибыло 1 682 человека, из них 1 042 спортсмена и официальных лица и 640 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 10 новых случаев заражения, два - среди атлетов и официальных лиц, восемь - среди представителей заинтересованных сторон. Еще два положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. 27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Позднее в четверг тренер биатлонистов Сергей Башкиров сообщил ТАСС о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в столицу Китая.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.