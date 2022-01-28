Международный шахматный турнир на Кубок тигра стартовал во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Четыре международных гроссмейстера сыграют с чемпионами Дальнего Востока из Приморья, Хабаровска, Бурятии и Благовещенска на международном шахматном турнире на Кубок тигра. Соревнования проходят во Владивостоке, их призовой фонд составит 1 млн рублей.

Турнир проходит в формате быстрых шахмат, каждый участник сыграет семь раундов - четыре в пятницу и три в субботу. За ходом игры можно будет наблюдать посредством онлайн-трансляции.

"Среди участников турнира немало громких имен. Например, тренер российской молодежной сборной по шахматам Фаррух Амонатов, гроссмейстер и победитель международных турниров, гроссмейстер и победитель олимпиады в составе сборной России Максим Чигаев. Вундеркинд, девятый в мире шахматист, который получил статус гроссмейстера в 13 лет Раунак Садвани, трехкратный чемпион Узбекистана Нодирбек Яккубоев", - сообщили в оргкомитете соревнований.

Дальневосточные регионы представляют гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, мастер Международной шахматной федерации (FIDE) Олег Рычков, чемпион мастер FIDE Данила Сутормин и Владимир Смыслов.

"Задача турнира - дать возможность местным шахматистам сесть за одну доску с гроссмейстерами мирового уровня. Такой шанс выпадет не только чемпионам. В субботу и воскресенье в Дальневосточном федеральном университете пройдет масштабная шахматная программа, в которой примут участие приглашенные гроссмейстеры", - сообщили в оргкомитете.

В субботу состоятся мастер-класс от Амонатова и творческая встреча с Чигаевым. В воскресенье пройдут сеансы одновременной игры, во время которых Яккубоев и Садвани сыграют одновременно на 30 столах. Кроме того, гроссмейстеры примут участие в блиц-турнире со студентами и школьниками Владивостока.