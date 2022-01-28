Первая тренировка российских саночников на олимпийской трассе запланирована на 1 февраля

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту проведет первую тренировку на олимпийской санно-бобслейной трассе 1 февраля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Российские саночники прилетели в Пекин из Москвы 28 января.

"Первая тренировка запланирована на 1 февраля, в течение нескольких дней до старта Игр у нас будет восемь тренировочных заездов, - сказал Чудинов. - До 1 февраля спортсмены должны успеть адаптироваться после длинного перелета. Пока мы будем тренироваться в фитнес-зале, который находится в Олимпийской деревне".

В состав олимпийской команды России по санному спорту вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.