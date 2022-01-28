Федун не присутствовал на заседании суда по выплатам Газизову от "Спартака"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун не присутствовал на заседании Октябрьского суда города Уфы по иску бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова по выплатам от московского клуба. Об этом ТАСС сообщила представитель "Спартака" Елена Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств. Бывший гендиректор "Спартака" предоставил бумагу, которая с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака". Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизову, не является частью трудового договора. В пятницу заседание Октябрьского суда было перенесено на 4 марта.

"Федун лично не извещался, ему ни повестка, ни иск - ничего не выставлялось, - сказала Чачуа. - Леонид Арнольдович направил телеграмму в суд, где написал, что о заседании он узнал только от представителя клуба, это было 25 января. Это было практически накануне, он не успел ни подготовиться, ни решить, сам ли он поедет, или будет представитель. Поэтому он просил слушание дела отложить, дать ему время для решения вопроса, в том числе о присутствии на следующем заседании лично".

"Говорить о том, что он после телеграммы будет присутствовать лично, нельзя. Но, скажем так, все возможно, может быть, он представителя направит, может быть, представит письменный отзыв", - добавила представитель "Спартака".

К настоящему моменту ТАСС не удалось получить комментарий Газизова.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.

Детали приобщения к делу материалов

Чачуа отметила, что представители "Спартака" пока не изучили новый иск от Газизова. "Мы не изучали новый иск и его отличия от старого, потому что там уточнили, что это была не техническая ошибка, что переделали, - сказала она. - Нам отдали иск только сегодня, предусматривается, что передавая иск, сторона должна приложить подтверждение направления данного искового заявления сторонам, но нам вручили сегодня, а Федуну на настоящий момент вообще не направили. В данном случае затяжка не из-за нас, а из-за Газизова".

"Был еще один интересный момент, на прошлом заседании не была представлена эта бумажка (предоставленная бумага от Газизова - прим. ТАСС), мы с коллегами называем ее набор слов на бумажном носителе В этот раз был представлено некий листок бумаги с текстом, утверждали, что она исполнена рукой Леонида Арнольдовича Федуна. Мы посмотрели, это было исполнено на листке бумаги черными чернилами, не понятно, ксерокопия или действительно исполнено чернилами", - добавила Чачуа.

Представитель "Спартака" сообщила, что сторона клуба попросила приобщить бумагу. "Как увидели документ, попросили приобщить его к материалам дела, так как утверждают, что он подлинный, - отметила Чачуа. - Но даже если она подлинная, то она не несет никаких обязательств для "Спартака" выплатить данную сумму. Мы заявили ходатайство о приобщении, потому что в таком случае будем ходатайствовать о назначении экспертизы, если дело пойдет дальше".

"Представитель Газизова сопротивлялся изо всех сил, чтобы не оставлять в суде эту бумагу. Татьяна Завьялова (юрист "Спартака" - прим. ТАСС) попросила ознакомить нас с документом, но представитель истца отпрыгнул от нее и прижал документ к себе. Мы выразили сомнения, сможет ли он потеряться. Суд отказал о приобщении подлинного письма, расписки. Мы посмотрели на их документ, его не приобщили к делу. Развернутое мнение по этому листку бумаги, которое они заявили, мы дадим", - добавила Чачуа.