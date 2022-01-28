КХЛ приняла решение не проводить матчи регулярного чемпионата во время Олимпиады

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не проводить перенесенные матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

"КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги. Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля", - говорится в заявлении.