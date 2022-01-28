Представитель "Спартака" считает, что иск Газизова к Федуну и клубу не имеет перспективы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Иск бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова к председателю совета директоров красно-белых Леониду Федуну и московскому клубу не имеет перспективы. Такое мнение ТАСС высказала представитель "Спартака" Елена Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплаты определенной части средств. Бывший гендиректор "Спартака" предоставил бумагу, которая с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака". Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора. В пятницу заседание Октябрьского суда Уфы было перенесено на 4 марта.

"Мы считаем, что перспективы в иске нет никакой, - сказала Чачуа. - Все бонусы и премии Газизова оговорены и указаны, действительно есть соглашение и приложение к договору, оно подписано. Никакой рукописной бумаги быть не может и уж тем более являться приложением к договору, это документом назвать нельзя. Если господин Газизов говорит, что все-таки это какое-то обязательство, которое ему дал Леонид Арнольдович, то это не может иметь отношение к "Спартаку" и трудовому договору, не может являться трудовым спором".

"С нашей точки зрения, никакой правовой позиции в иске нет абсолютно, потому что никаких обязательств "Спартака" на себя в отношении господина Газизова по этой бумаге не принимал. Истец приобщил к материалам дела трудовой договор, эту непонятную бумагу и соглашение о расторжении трудового договора. Но дело в том, что между господином Газизовым и клубом действительно было подписано соглашение, где подробно расписаны все выплаты по премиальным, этот документ он к материалам дела не приобщил", - добавила представитель "Спартака".

Чачуа отметила, что Газизову действительно полагались премиальные в случае выхода "Спартака" в еврокубки. "С нашей точки зрения, он не приобщил соглашение потому, что там сказано, что Газизову действительно полагается 100 млн рублей в случае выхода в еврокубок, если он проработает в качестве гендиректора полный сезон. Это соглашение есть, оно подписано надлежащим образом, подписано сторонами - Федуном и Газизовым", - заключила Чачуа.

К настоящему моменту ТАСС не удалось получить комментарий Газизова. Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.