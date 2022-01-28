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Олимпиада-2022 в Пекине

У российских саночников в Пекине не выявили случаев заражения коронавирусом

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Тесты на коронавирус сборной России по санному спорту после прилета в Пекин показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил главный тренер саночников Сергей Чудинов.

Российские саночники прилетели в Пекин 28 января.

Для участия в Олимпийских играх заявлены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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