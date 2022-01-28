Футболист Кучаев присоединился к "Рубину" на сборах в Турции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полузащитник Константин Кучаев прибыл в расположение казанского "Рубина" на сборах в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рубина".

В среду "Рубин" объявил об аренде Кучаева у ЦСКА. Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2021/22 с правом выкупа. Перед уходом в "Рубин" Кучаев продлил контракт с ЦСКА до июня 2024 года. "Рубин" проводит второй сбор в турецком Белеке с 27 января по 8 февраля.

"Кучаев присоединился к "Рубину", - говорится в сообщении.

Кучаев выступает в основной команде ЦСКА с 2017 года, в составе армейцев он дважды стал серебряным призером чемпионатов России. В текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 15 матчей в различных турнирах и забил один гол.