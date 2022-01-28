Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Циципас имел четвертый номер посева. В финале, который состоится 30 января, Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля, посеянного под шестым номером. Медведев вышел в финал на втором турнире Большого шлема подряд. Надаль сыграет в финале турнира Большого шлема в 29-й раз.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем US Open 2021 года.

Циципасу 23 года, он является четвертой ракеткой мира, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом грека на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros 2021 года.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.