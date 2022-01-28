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Australian Open
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Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

В решающем матче россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем
Даниил Медведев EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 28 января. Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open - первого турнира Большого шлема в сезоне.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Циципас имел четвертый номер посева. В финале, который состоится 30 января, Медведев сыграет против испанца Рафаэля Надаля, посеянного под шестым номером. Медведев вышел в финал на втором турнире Большого шлема подряд. Надаль сыграет в финале турнира Большого шлема в 29-й раз.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации. Россиянин является победителем US Open 2021 года.

Циципасу 23 года, он является четвертой ракеткой мира, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом грека на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros 2021 года.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.

Теги
Надаль, РафаэльМедведев, Даниил Сергеевич
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