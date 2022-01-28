Российский шахматист Дубов снялся с турнира в Вейк-ан-Зее из-за коронавируса

ТАСС, 28 января. Российский гроссмейстер Даниил Дубов снялся с шахматного супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

После 10 туров россиянин занимал 12-е место из 14 участников, набрав 3,5 очка. В 11-м туре Дубов должен был сыграть с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. В партии седьмого тура против нидерландца Аниша Гири Дубову было засчитано техническое поражение из-за отказа играть в маске после заражения коронавирусом члена его команды.

Дубову 25 лет. Он является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года, участники играют по круговой системе по разу каждый с каждым. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Действующим победителем является нидерландец Йорден ван Форест.