СМИ: украинский боксер Владимир Вирчис покончил жизнь самоубийством

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Вирчис ушел из жизни на 49-м году. Как сообщает в пятницу украинское издание "Обозреватель", спортсмен покончил жизнь самоубийством.

По данным источников издания, в последнее время Вирчис "пребывал в депрессии".

В профессиональном боксе он дебютировал в 1999 году. В 2003-2004 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-2006 годах - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте. Всего провел 27 поединков на профессиональном ринге. 25 побед, из них 20 нокаутов, два поражения.

После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом.