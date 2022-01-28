Президент Татарстана вручил республиканские награды пилотам "Камаз-мастера"

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Пилоты команды "Камаз-мастер" представлены к государственным наградам Татарстана за успешное выступление на ралли-марафоне "Дакар". Спортсменов наградил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает корр. ТАСС с торжественного мероприятия.

Экипажи "Камаз-мастера" по итогам ралли заняли первые четыре места в общем зачете. Дмитрий Сотников стал первым, экипаж Эдуарда Николаева занял второе место, Антона Шибалова - третье, Андрея Каргинова - четвертое. Сотников, Николаев и Шибалов награждены орденом "Дуслык" ("Дружба").

"Высочайшее спортивное мастерство, слаженный командный дух и несгибаемая вера в победу привели вас к успеху. "Камаз" - это оплот, инженерный бренд Татарстана, известный во всем мире и уважаемый в автоспортивном сообществе. Вы приучили нас к победам на "Дакаре", и я не сомневаюсь в вашем триумфе", - сказал Минниханов.

Орден "Дуслык" - государственная награда Республики Татарстан, которая вручается гражданам страны и иностранцам за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между республикой и другими государствами, субъектами Российской Федерации, за особо плодотворную деятельность в развитии экономических и культурных связей, благотворительную деятельность.