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Ралли "Дакар"

Президент Татарстана вручил республиканские награды пилотам "Камаз-мастера"

Экипажи "Камаз-мастера" заняли первые четыре место в общем зачете ралли "Дакар"

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Пилоты команды "Камаз-мастер" представлены к государственным наградам Татарстана за успешное выступление на ралли-марафоне "Дакар". Спортсменов наградил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает корр. ТАСС с торжественного мероприятия.

Экипажи "Камаз-мастера" по итогам ралли заняли первые четыре места в общем зачете. Дмитрий Сотников стал первым, экипаж Эдуарда Николаева занял второе место, Антона Шибалова - третье, Андрея Каргинова - четвертое. Сотников, Николаев и Шибалов награждены орденом "Дуслык" ("Дружба").

"Высочайшее спортивное мастерство, слаженный командный дух и несгибаемая вера в победу привели вас к успеху. "Камаз" - это оплот, инженерный бренд Татарстана, известный во всем мире и уважаемый в автоспортивном сообществе. Вы приучили нас к победам на "Дакаре", и я не сомневаюсь в вашем триумфе", - сказал Минниханов.

Орден "Дуслык" - государственная награда Республики Татарстан, которая вручается гражданам страны и иностранцам за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между республикой и другими государствами, субъектами Российской Федерации, за особо плодотворную деятельность в развитии экономических и культурных связей, благотворительную деятельность.

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