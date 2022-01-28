Футбольный клуб "Ростов" проиграл "Штутгарту" в товарищеском матче на сборах в Испании

ТАСС, 28 января. Российский футбольный клуб "Ростов" проиграл германскому "Штутгарту" со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье.

У "Штутгарта" отличились Алексис Тибиди (87-я минута) и Филипп Форстер (89, пенальти). В составе "Ростова" гол забил Данил Глебов (18).

"Ростов" и "Штутгарт" проводят сборы в Испании, готовясь к возобновлению чемпионатов России и Германии соответственно.

"Ростов" занимает 14-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 18 очков после 18 игр. Следующий официальный матч команда проведет 27 февраля дома против "Крыльев Советов". "Штутгарт" занимает 17-е место в чемпионате Германии, набрав 18 очков после 20 игрв. Следующий официальный матч клуб проведет 5 февраля дома против "Айнтрахта".