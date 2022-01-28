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Летние олимпийские виды спорта

Церемония открытия Гран-при "Иван Ярыгин" по вольной борьбе прошла в Красноярске

Соревнования завершатся 30 января
© Дмитрий Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Церемония открытия международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин" прошла в Красноярске в пятницу. Об этом сообщает корр. ТАСС с места события.

"Это не просто турнир, а дань памяти легендарному человеку и нашему земляку", - заявил на церемонии открытия заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов, добавив, что турнир имеет статус одного из самых престижных в мире вольной борьбы. Директор "Центра спортивной подготовки сборных команд России" Георгий Брюсов отметил, что Красноярский край проводит международные спортивные турниры на самом высоком уровне.

Гран-при "Иван Ярыгин" завершится 30 января. Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск, с 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового. Нынешний турнир 33-й по счету, в нем принимают участие порядка 300 борцов из 11 стран.

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