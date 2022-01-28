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Олимпиада-2022 в Пекине
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Второй тест на ковид тренера российских биатлонистов Башкирова дал отрицательный результат

В четверг тестирование выявило заболевание у тренера

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Второй тест на коронавирусную инфекцию тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Башкирова по прилете в Пекин дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Сборная России по биатлону прибыла в Пекин на Олимпийские игры утром в четверг. После прилета тест Башкирова показал положительный результат.

"Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине. В ближайшее время он воссоединится с командой", - говорится в заявлении пресс-службы СБР.

Ранее положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в Пекин был зафиксирован у главы сервис-службы национальной команды Александра Печерского. Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребовалось дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе. Они должны вылететь в Китай вечером 28 января. Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревновательная программа у биатлонистов стартует 5 февраля смешанной эстафетой. 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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