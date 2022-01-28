Определился полный состав участников Матча звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА Никита Курбанов, Дэниэл Хэккетт, а также игроки казанского УНИКСа Айзея Кэнэн и "Нижнего Новгорода" Сергей Торопов получили специальные приглашения (wild card) на участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом сформировались итоговые составы команд "Звезды России" и "Звезды мира".

За российскую команду сыграют Иван Стребков, Торопов, Антон Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев (оба - "Зенит"), Алексей Швед, Джоэль Боломбой, Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов ("Парма"), Андрей Воронцевич (УНИКС), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

Команду "Звезды мира" представят Эрик Макколлум, Джонатан Мотли (оба - "Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон, Джордан Мики (оба - "Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Иффе Лундберг, Торнике Шенгелия, Хэккетт (все - ЦСКА), Энтони Хики ("Астана"), Марио Хезонья, Джон Браун, Кэнэн (все - УНИКС).

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 20 февраля в Москве на "ВТБ-Арене".