Газизов заявил, что готов к компромиссу в вопросе по иску о расписке Федуна

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов готов к компромиссу в вопросе по его иску по выплатам от московского клуба из-за расписки председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна. Об этом Газизов рассказал ТАСС.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплаты определенной части средств, бывший гендиректор "Спартака" предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака". Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора. В пятницу заседание Октябрьского суда Уфы было перенесено на 4 марта.

"Леонид Арнольдович [Федун] только недавно ознакомился с делом и попросил для себя время, суд пошел навстречу, - сказал Газизов. - Моя работа с адвокатами продолжается на постоянной связи. Возможен ли компромиссный вариант или рассчитываю только на победу в деле? Вы знаете, я всегда за компромисс, мне просто деваться некуда".

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.