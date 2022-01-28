Медведев заявил, что не мог двигаться после четвертьфинала Australian Open

ТАСС, 28 января. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что сможет быстрее, чем к полуфинальной игре, восстановиться к решающему матчу Australian Open. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В пятницу Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Ранее в четвертьфинале он за 4 часа 41 минуту обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

"После четвертьфинала я сказал тренеру, что полностью выжат, в раздевалке даже не мог пошевелиться. Я провел восстановительные процедуры, и на следующий день, проснувшись, подумал, что все не так плохо, как могло быть. Сегодня у меня было несколько ошибок слева, но слава богу, что матч продолжался не пять часов. Я смогу быстрее восстановиться к финалу", - сказал Медведев.

В финале российский теннисист встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который в другом полуфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Финал состоится 30 января, в тот же день завершится Australian Open. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии.