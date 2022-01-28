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Футбол в Испании

СМИ: предыдущее руководство футбольного клуба "Барселона" находится под следствием

Расследование является результатом жалобы, поданной в среду нынешним правлением "Барселоны"
Хосеп Бартомеу EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Хосеп Бартомеу
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 28 января. Прокуратура начала расследование в отношении предыдущего руководства испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает агентство AFP.

По данным источника, расследование в отношении Хосепа Бартомеу и бывших членов совета директоров является результатом жалобы, поданной в среду нынешним правлением "Барселоны" во главе с Жоаном Лапортой.

Бартомеу был назначен на пост президента "Барселоны" в 2014 году и покинул его в 2020 году. Под его руководством клуб стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по четыре раза "Барселона" стала чемпионом и обладателем Кубка Испании, трижды - суперкубка страны.

"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 35 очками в 21 матче.

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