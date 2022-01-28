Биатлонистка Фемстейневик выиграла спринтерскую гонку на чемпионате Европы

ТАСС, 28 января. Норвежская биатлонистка Рагнхильд Фемстейневик стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате Европы. Соревнования проходят в германском Арбере.

Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 21 минуту 52,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Германии Франциска Хильдебранд (отставание 3,7 секунды; 0 промахов). Тройку лидеров замкнула ее соотечественница Янина Хеттих (+25,9; 1).

Россиянка Наталья Гербулова заняла восьмое место (+40,1; 1), Евгения Буртасова - 19-е (+1.08,2; 2), Лариса Куклина - 21-е (+1.11,1; 2), Анастасия Шевченко - 27-е (+1.31,0; 3), Анастасия Гореева - 35-е (+1.51,7; 2), Виктория Сливко - 46-е (+2.18,0; 4).

В субботу на чемпионате Европы состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Соревнования завершатся 30 января.