Иванов: трансфер футболиста Адамова в "Зенит" не был самым финансово успешным для "Урала"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трансфер защитника Арсена Адамова в петербургский "Зенит" не стал самым финансово успешным для футбольного клуба "Урал". Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Урал" объявил о достижении договоренности по трансферу Адамова в "Зенит" 25 января. Спустя два дня 22-летний защитник подписал контракт с петербургским клубом. Соглашение между игроком, осенью прошлого года вызывавшимся в сборную России, и сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Мы только рады! Самое главное, что парень доволен и поехал в такой клуб играть. Если он будет играть в "Зените", то обязательно будет играть и в сборной России, а мы будем гордиться, что парень когда-то играл в нашей команде", - сказал Иванов.

"Есть коммерческие интересы нашего клуба, и мы не будем раскрывать сумму трансфера. "Зенит", если захочет, пускай скажет. А мы коммерческую тайну не раскрываем", - добавил президент "Урала".

Также собеседник агентства отметил, что трансфер Адамова в "Зенит" нельзя категорично назвать самым финансово успешным для "Урала". "У нас уже был подобный трансфер с Олегом Шатовым (зимой 2012 года полузащитник перешел из "Урала" в махачкалинский "Анжи"; по данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила €3 млн - прим. ТАСС). Нельзя сказать, что это был самый успешный трансфер", - подчеркнул Иванов.

Адамов является воспитанником грозненского "Ахмата". С января 2021 года он выступал за "Урал", в составе которого провел 28 матчей, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.