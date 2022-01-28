Как иностранные участники Олимпиады прибывают в Пекин в эпоху коронавируса

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Власти Пекина приняли многоступенчатые меры безопасности для прибывающих из-за рубежа на Олимпийские игры спортсменов, членов делегаций и журналистов, чтобы не допустить распространения коронавируса. В целом процесс отлажен четко, однако у иностранных гостей все равно возникает ряд трудностей, в чем убедился прибывший в четверг в столицу КНР корр. ТАСС.

Еще в полете бортпроводники дважды проверили температуру у всех пассажиров, занося полученные показатели в специальный формуляр. Его, наряду с другой документацией, передают по прилете санитарным властям Китая. Первое, что видит любой прибывающий на Игры, выходя из самолета, - бригада сотрудников санитарных служб в защитных костюмах. В такие же костюмы одеты все встретившиеся российским журналистам сотрудники аэропорта, включая специалистов на паспортном контроле.

Все строго, защитные маски с лица служащие не снимали даже на улице, в чем можно было убедиться позже. Все поверхности в аэропорту в белых разводах: они обработаны дезинфицирующими средствами, из-за чего в воздухе стоит запах хлорки.

Однако нельзя сказать, что это делает процесс приезда напряженным. Встречающие в белых скафандрах дружелюбны, приветственно машут иностранным гостям и помогают, если возникают проблемы. Трудностей с объяснениями на английском также не возникло, а некоторые даже говорят по-русски - возможные языки для общения обозначены у служащих фломастером на спине. Весь извилистый путь через кордоны безопасности в аэропорту проходит по импровизированным коридорам с олимпийской символикой и девизом Игр: "Together for a Shared Future" ("Вместе ради общего будущего").

На выходе из телетрапа участников Игр ожидает небольшой стенд, где перечислены шаги, которые далее необходимо пройти в аэропорту для допуска в Китай. Они подразумевают верификацию QR-кода заранее заполненной через интернет декларации здоровья, измерение температуры, прохождение ПЦР-теста, паспортный и таможенный контроль, валидацию аккредитации.

Размещение в отеле

Затем участники Игр следуют в специальные автобусы (пользование общественным транспортом запрещено), которые доставляют их к отелям, причем посадка в них производится без выхода в город, на территории аэропорта, и первые минуты автобус едет прямо вдоль стоящих на летном поле самолетов. Въезд в любой отель предусмотрен отдельный, он тщательно охраняется. Крошечная зона у входа в гостиницу, где высаживают вновь прибывших, огорожена забором, затянутым яркой зеленой тканью, причем сама высадка осуществляется по принципу "дверь в дверь". На зеленом заборе через каждые несколько метров висит напоминание о том, что он является границей закрытой "петли" (loop), выход за которую гостям запрещен.

Карантина для привитых российскими вакцинами не предусмотрено, однако за пределы номера нельзя выходить, пока не придет отрицательный результат ПЦР-теста, его обещают сделать примерно за 6 часов после прилета. Во время ожидания персонал отеля принес вновь заехавшим ланч из фруктов и печенья, также можно заказать еду в номер, но салат из овощей в "европейском меню" отеля обойдется примерно в 600 рублей, а бургер будет стоить уже дороже 1 000 рублей. Однако в указанный срок санитарные службы Китая уложились далеко не со всеми гостями, в связи с чем ожидание результата теста растянулось до вечера. Кроме того, в Пекине не работают привычные россиянам Telegram и WhatsApp, однако есть вероятность, что при подключении к официальному Wi-Fi Олимпиады ситуация наладится, во всяком случае такая информация от оргкомитета ранее была.

Выглянув в окно гостиницы, ожидающие результатов тестов могут убедиться, что Пекин живет бурной жизнью, улицы полны людей и автомобилей, а о стартующей на следующей неделе Олимпиаде напоминают растянутые на каждом втором дорожном столбе баннеры с девизом Игр. Также заметны красные фонарики, которыми жители украшают улицы в китайский Новый год.