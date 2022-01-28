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Футбол в России

"Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в первом матче под руководством Ваноли

Встреча завершилась со счетом 2:2
Футболисты "Спартака" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 28 января. Футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью со "Слованом" из Словакии со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча состоялась в Дубае, где московская команда проводит зимние сборы.

В составе "Спартака" голы забили Даниил Денисов (22-я минута) и Зелимхан Бакаев (41). У "Слована" отличились Владимир Вайсс (60) и Александар Чаврич (87). Футболисты красно-белых Квинси Промес и Илья Кутепов пропустили матч из-за микроповреждений.

Игра против "Слована" стала первой для "Спартака" под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли. Итальянец возглавил московский клуб 17 декабря.

В составе "Спартака" дебютировали россияне Илья Свинов, Леон Классен, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и ямаец Шамар Николсон.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.

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