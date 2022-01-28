СМИ: футболист "Локомотива" Камано станет игроком "Труа"

ТАСС, 28 января. Гвинейский нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано подпишет контракт с футбольным клубом "Труа" из чемпионата Франции. Об этом сообщает газета L'Est Eclair.

Отмечается, что футболист должен прибыть в расположение клуба позднее в пятницу, чтобы уладить последние детали своего перехода. Ранее "Локомотив" объявил о подписании контракта с французским форвардом Вилсоном Изидором, выступавшего в чемпионате Франции за "Монако".

Камано 25 лет, он играет за "Локомотив" с лета 2020 года, до этого футболист выступал за французские "Бастию" и "Бордо". За московский клуб форвард провел 51 игру, забив 12 мячей и отдав две голевые передачи. В составе "Локомотива" Камано стал обладателем Кубка России в сезоне-2020/21. За сборную Гвинеи нападающий провел 39 матчей, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.

"Локомотив" после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы команда 27 февраля сыграет в гостях против "Краснодара". "Труа" занимает 16-е место в чемпионате Франции, набрав 20 очков в 22 встречах.