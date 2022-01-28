Главный тренер "Спартака" Ваноли прокомментировал травмы футболистов Промеса и Кутепова

ТАСС, 28 января. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли считает незначительными повреждения нападающего Квинси Промеса и защитника Ильи Кутепова. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

В первой игре под руководством Ваноли "Спартак" сыграл вничью со "Слованом" из Словакии со счетом 2:2 в товарищеском матче на сборе в Дубае. В составе "Спартака" голы забили Даниил Денисов (22-я минута) и Зелимхан Бакаев (41). Промес и Кутепов не принимали участия в игре.

"У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, на следующей неделе все вместе будем работать", - сказал Ваноли.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.