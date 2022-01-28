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Биатлон

Призер чемпионата мира по биатлону Подчуфарова завершила карьеру

Спортсменка завоевала бронзу мирового первенства в 2017 году
Ольга Подчуфарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ольга Подчуфарова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 января. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону россиянка Ольга Подчуфарова завершила спортивную карьеру. Об этом биатлонистка сообщила в своем "Инстаграме".

Подчуфарова принимает участие на выставочной "Гонке Звезд", которая проходит в московских "Лужниках".

"Я хотела бы сказать, что сегодняшней гонкой я очень радостно завершу свою профессиональную карьеру. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет переживал и болел за меня. Конечно же, хочу выразить огромную благодарность всем тренерам, с которыми я когда-либо работала, Федерации биатлона Москвы и Союзу биатлонистов России, потому что это были очень яркие спортивные годы моей жизни", - сказала Подчуфарова.

Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году она объявила о завершении карьеры, однако через год вернулась в биатлон. В октябре того же года Подчуфарова решила перейти в сборную Словении. За новую команду она так и не выступила, поскольку ей было отказано в получении словенского гражданства.

В январе 2021 года 29-летняя Подчуфарова заявила о планах вернуться в сборную России, она принимала участие во внутрироссийских стартах, но призовых мест не заняла.

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