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Футбол в России

Футболисты московского "Динамо" проиграли болгарскому ЦСКА на сборах в Турции

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Софии

ТАСС, 28 января. Московский футбольный клуб "Динамо" проиграл болгарскому ЦСКА из Софии со счетом 1:3 в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

В составе ЦСКА голы забили Иван Турицов (24-я минута, пенальти), Бисмарк Чарльз (45+1) и Маурисио Гарсес (87). У "Динамо" отличился Иван Ордец (61).

В матче не принимали участия игроки "Динамо" Сергей Паршивлюк, Даниил Лесовой, Ярослав Гладышев, Заурбек Плиев, Вячеслав Грулев и Диего Лаксальт. Футболисты, согласно информации пресс-службы клуба, были освобождены от игры по медицинским показаниям. В матче против ЦСКА впервые на поле появился нападающий Федор Смолов, подписавший контракт с "Динамо" в январе.

Московский клуб занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 36 очков после 18 туров. Следующий официальный матч команда проведет в гостях против "Химок" 26 февраля. ЦСКА занимает второе место в чемпионате Болгарии, набрав 40 очков после 18 туров. Следующий официальный матч команда проведет в чемпионате Болгарии в гостях против "Локомотива" 13 февраля.

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