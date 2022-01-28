СМИ: футболист "Манчестер Сити" Уокер дисквалифицирован на три матча в еврокубках

ТАСС, 28 января. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кайл Уокер пропустит три ближайших матча команды в еврокубках из-за полученной красной карточки в игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против германского "Лейпцига". Об этом сообщает портал The Athletic.

Уокер получил красную карточку на 83-й минуте матча c "Лейпцигом" (1:2) за подкат сзади. По информации источника, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение о дисквалификации игрока: Уокер пропустит оба матча "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Спортинга". Также футболист может пропустить первую игру четвертьфинала турнира, если его команда пройдет дальше.

Уокеру 31 год, он выступает в "Манчестер Сити" с 2017 года. Игрок провел за команду 205 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 16 результативных передач. В сезоне-2020/21 дошел с командой до финала Лиги чемпионов, также является трехкратным чемпионом Англии (2018, 2019, 2021).

"Манчестер Сити" занимает первое место в чемпионате Англии, набрав 57 очков после 23 игр. Следующий матч в национальном первенстве команда проведет 9 февраля дома против "Брентфорда". Игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга" пройдут 15 февраля в Лиссабоне и 9 марта в Манчестере.