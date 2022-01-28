Хоккеист Слепышев заявил, что боялся пропустить Олимпиаду из-за травмы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею и ЦСКА Антон Слепышев переживал из-за того, что полученная им в декабре травма могла помешать ему принять участие в Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам в ходе видеоконференции.

Слепышев получил повреждение в середине декабря, из-за чего пропустил Кубок Первого канала, на который изначально был вызван.

"Тогда было обидно: глупая травма, я переживал. Закрадывались нехорошие мысли, но восстановление прошло хорошо", - сказал хоккеист.

Сборная России на сборе в Новогорске проводит очередной микроцикл в рамках подготовки к Олимпиаде. На Игры в Пекин команда отправится 2 февраля. "В целом, мы привыкли быть под нагрузкой. Кто-то приехал раньше, кто-то позже, поэтому нагрузки у всех разные", - сказал Слепышев.

Нападающий принимал участие в последнем чемпионате мира, в котором россияне в четвертьфинале проиграли канадцам. "Это был первый мой турнир за национальную команду, ярких впечатлений была масса. Чтобы не повторить такой ошибки в четвертьфинале, до овертайма игру доводить не надо, в той игре был забит один гол, надо быть нацеленным на ворота и забивать больше", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.