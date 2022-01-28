"Ювентус" подписал контракт с футболистом Влаховичем

ТАСС, 28 января. Сербский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Душан Влахович перешел в "Ювентус". Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Италии.

О сроках соглашения не сообщается. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €75 млн.

Влаховичу 22 года, он является воспитанником сербского "Партизана". В "Фиорентину" нападающий перешел в июле 2018 года. За итальянский клуб он провел 108 матчей, забил 49 голов, отдал восемь результативных передач. В составе сборной Сербии Влахович провел 14 матчей, забил семь голов, отдал три результативные передачи.

"Фиорентина" занимает седьмое место в чемпионате Италии, после 23 туров у команды 36 очков и игра в запасе, "Ювентус" идет пятым, у команды 42 очка в 23 встречах. Следующий матч "Ювентус" проведет 6 февраля дома против "Вероны".