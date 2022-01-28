ЦСКА обыграл УНИКС в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 28 января. Московский ЦСКА победил казанский УНИКС со счетом 86:75 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Казани в присутствии 4 321 зрителя.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Алексей Швед, набравший 27 очков. У УНИКСа больше всех очков набрали Лоренцо Браун и Марио Хезоня (по 21).

Команды провели второй матч в текущем сезоне Евролиги. В первой игре, которая прошла в Москве 15 декабря, победил УНИКС со счетом 88:67.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 13 побед в 21 матче. УНИКС идет седьмым с 12 победами в 21 игре.

В следующем матче УНИКС сыграет на выезде против германской "Альбы" 2 февраля, ЦСКА в этот же день примет турецкий "Анадолу Эфес".