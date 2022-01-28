Знаменосец сборной Словении на Олимпийских играх Жан Кошир заразился коронавирусом

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Тест словенского сноубордиста и знаменосца национальной команды на Олимпийских играх в Пекине Жана Кошира дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Словении.

Кошир прибыл в Китай в четверг вместе с небольшой группой членов олимпийской сборной.

Сообщается, что спортсмен отправлен на изоляцию в специальную гостиницу, в которой он должен оставаться на карантине, пока два ПЦР-теста не покажут отрицательный результат с интервалом не менее 24 часов. Также сообщается, что Кошир чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания.

Коширу 37 лет, он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также бронзовым призером Игр 2018 года в Пхёнчхане в параллельных дисциплинах. Также на счету словенца серебро чемпионата мира 2015 года в параллельном гигантском слаломе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.